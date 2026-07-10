Сидящий в воронежской колонии американец Роберт Гилман попал в больницу

В 2022 году Центральный райсуд приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американца сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в исправительную колонию № 2 на улице 3-го Интернационала в Воронеже, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками учреждения и следователем. В общей сложности за шесть эпизодов преступлений он получил 10 лет строгого режима. Это наказание сейчас оспаривается в облсуде.