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Сидящий в воронежской колонии американец Роберт Гилман попал в больницу

Гражданин США Роберт Гилман переведен в медицинское учреждение. Об этом «Ъ» рассказали в областном суде, где должен был рассматриваться в апелляции его приговор, а также его защитник.

Источник: Коммерсантъ

Гражданин США Роберт Гилман переведен в медицинское учреждение. Об этом «Ъ» рассказали в областном суде, где должен был рассматриваться в апелляции его приговор, а также его защитник.

Адвокат Ирина Бражникова рассказала, что ее доверитель оказался в больнице из-за того, что он себя плохо почувствовал.

«Пока он лечится. Если понадобится, будет проведена экспертиза. Говорить о диагнозе пока рано, так как для этого необходимы документы», — сказала защитница.

На прошлой неделе стало известно, что рассмотрение одного из двух уголовных дел Гилмана приостановлено в Центральном райсуде. В рамках обоих дел ему вменяется дезорганизация деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

В 2022 году Центральный райсуд приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американца сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в исправительную колонию № 2 на улице 3-го Интернационала в Воронеже, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками учреждения и следователем. В общей сложности за шесть эпизодов преступлений он получил 10 лет строгого режима. Это наказание сейчас оспаривается в облсуде.

За время нахождения в воронежских СИЗО Гилман неоднократно заявлял, что надеется на обмен. В апреле он сказал, что хочет уйти на специальную военную операцию.

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