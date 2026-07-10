Полив и фунгициды. Что важнее всего сделать на даче в июльскую жару

В жаркие дни июля надо успеть на даче многое. О главных заботах рассказала наш постоянный эксперт садовод Екатерина Богданова.
Полив — задача номер один.
Полив — вот что выходит сейчас на первый план в связи с настоящей летней жарой. От зноя растения вянут на глазах, поэтому все остальные работы на огороде отодвигаются на второй план.
Совка атакует томаты.
Однако в поливных хлопотах нельзя упустить борьбу с вредителями. Важно сберечь томаты, над которыми уже кружит хищная совка — невзрачная с виду бабочка, гусеницы которой способны продырявить и безнадёжно испортить спеющие помидоры. Яйца вредитель откладывает не только на ботву помидоров, но и на близлежащие сорняки, поэтому чистота огорода — один из залогов безопасности. Мульчирование земли под посадками также помогает сдерживать натиск неприятеля, поскольку молодые гусеницы поднимаются на растения с земли.
На ранних стадиях борьбы с вредителем помогут биоинстектициды — «Фитоверм», «Лепидоцид». Если дело обстоит куда серьёзнее, то можно использовать «Фуфанон», «Искру», «ИнтаВир».
Виноград и огурцы.
Из современных безопасных средств защиты как от насекомых, так и от грибковых болезней можно порекомендовать такие препараты, как «Инсектобактерин» и «Споробактерин», способные справиться и с таким неприятным заболеванием томатов, как фитофтора. Обладая двойным и тройным воздействием, они являются эффективными помощниками в обработках огорода и заменяют собой сразу несколько препаратов.
В июле можно вторично сеять огурцы: в наших широтах они как раз успеют вызреть перед осенними холодами, но выбирать для этого следует самые скороспелые сорта.
Виноградник хотя и не нуждается в поливе, тем не менее требует внимания. Такие болезни, как милдью и оидиум, способны свести на нет надежды на достойный урожай, потому с обработкой фунгицидами медлить не стоит. Опытные дачники давно оценили преимущества препарата «Кабрио Топ» — он одинаково эффективно работает в саду, на винограде и на овощных грядках. Очень важно, что препарат не опасен для пчёл и полезных насекомых. Единственный нюанс — одной обработкой дело не обойдётся, за сезон их необходимо провести 2−3 раза. «Квадрат», «Скор», «Топаз» — можно использовать и такие препараты для обработки винограда.
Клубника: время навести порядок.
Практически отплодоносила клубника, и вечерами, когда жара немного спадает, можно заняться плантациями: вырезать старые засохшие листья, лишние усы, удалить больные кусты. Одновременно можно отобрать с наиболее мощных кустов усы первого порядка для укоренения в воде.