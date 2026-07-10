Полив и фунгициды. Что важнее всего сделать на даче в июльскую жару

Виноградник хотя и не нуждается в поливе, тем не менее требует внимания. Такие болезни, как милдью и оидиум, способны свести на нет надежды на достойный урожай, потому с обработкой фунгицидами медлить не стоит. Опытные дачники давно оценили преимущества препарата «Кабрио Топ» — он одинаково эффективно работает в саду, на винограде и на овощных грядках. Очень важно, что препарат не опасен для пчёл и полезных насекомых. Единственный нюанс — одной обработкой дело не обойдётся, за сезон их необходимо провести 2−3 раза. «Квадрат», «Скор», «Топаз» — можно использовать и такие препараты для обработки винограда.