Главный нарколог УрФО: Свердловская область не самый пьющий регион

— Ни о каком «абсолютном лидерстве», которое нам так щедро приписали, речи не идет. Безусловно, утверждение «Урал ушел в беспробудный запой» звучит гораздо громче, чем скучная правда о том, что мы находимся в середине второй десятки, — написал главный нарколог УрФО в своем telegram-канале.