«Нижэкотранс» перенесет производство в Дзержинск и сократит штат

Решение принято в связи со снижением объема заказов: в третьем квартале 2026 года предприятие полностью завершит контракт на поставку 170 трамваев и 62 электробусов в Нижний Новгород. Компания арендует производственные площади в Ворсме, однако выкупать и реконструировать их нецелесообразно, отметили в Корпорации.