Трамваи и электробусы начнут производить в нижегородской ОЭЗ «Кулибин»

Белорусско-российское совместное предприятие «Нижэкотранс» планирует создать высокотехнологичное и роботизированное производство электротранспорта на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Предприятие, созданное в 2022 году, в третьем квартале 2026 года намерено завершить контракт по обновлению подвижного состава для Нижнего Новгорода, выпустив 170 трамваев, в том числе 26 трехсекционных вагонов, а также 62 электробуса. Ранее завод также изготовил трамваи для Краснодара. В настоящее время компания занимается разработкой перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта.
В Корпорации развития отметили, что из-за сокращения объема заказов на действующую продукцию было принято решение о перезапуске предприятия и переносе производства в ОЭЗ «Кулибин». В переходный период планируется оптимизация численности сотрудников, которым власти региона и кадровый центр «Работа России» помогут с трудоустройством и переобучением.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заключила соглашение о роботизации производств.