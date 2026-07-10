Трамваи и электробусы начнут производить в нижегородской ОЭЗ «Кулибин»

Предприятие, созданное в 2022 году, в третьем квартале 2026 года намерено завершить контракт по обновлению подвижного состава для Нижнего Новгорода, выпустив 170 трамваев, в том числе 26 трехсекционных вагонов, а также 62 электробуса. Ранее завод также изготовил трамваи для Краснодара. В настоящее время компания занимается разработкой перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта.