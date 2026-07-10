В России создали автоматическую установку для производства микроэлектроники

Проректор по научной работе МГТУ «СТАНКИН» Алексей Капитанов подчеркнул, что выход установки на серийное производство свидетельствует о способности университетской науки создавать коммерчески успешные технологии для микроэлектроники. «Объединение компьютерного зрения и точной механики позволило нам добиться микронной точности при монтаже полупроводниковых кристаллов. Это отличный пример импортозамещения, когда разработки молодежной лаборатории СТАНКИНа оперативно превращаются в реальное оборудование», — приводятся в сообщении его слова.