В России создали автоматическую установку для производства микроэлектроники

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты МГТУ «СТАНКИН» совместно с индустриальным партнером «Совтест АТЕ» разработали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что новая установка позволит расширить линейку отечественного оборудования для выпуска российской микроэлектроники.
«В МГТУ “СТАНКИН” разработали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов, которая уже вышла на этап промышленного производства. Оборудование создано сотрудниками молодежной Лаборатории разработки оборудования для производства электронной компонентной базы совместно с индустриальным партнером ООО “Совтест АТЕ” (г. Курск)», — отмечается в сообщении.
Как отмечается в сообщении, выход новой установки на стадию серийного производства позволит расширить линейку отечественного оборудования для выпуска российской микроэлектроники.
Проректор по научной работе МГТУ «СТАНКИН» Алексей Капитанов подчеркнул, что выход установки на серийное производство свидетельствует о способности университетской науки создавать коммерчески успешные технологии для микроэлектроники. «Объединение компьютерного зрения и точной механики позволило нам добиться микронной точности при монтаже полупроводниковых кристаллов. Это отличный пример импортозамещения, когда разработки молодежной лаборатории СТАНКИНа оперативно превращаются в реальное оборудование», — приводятся в сообщении его слова.