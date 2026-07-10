Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об атаке ВСУ на Таганрог 10 июля

Утром 10 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Удары нанесены по Азову и его окрестностям, а также по Таганрогу.

Утром 10 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Удары нанесены по Азову и его окрестностям, а также по Таганрогу.

Так, в Таганроге произошел пожар на территории Морского порта. По предварительным данным, никто не пострадал. Все экстренные службы стянуты на место происшествия.

В городе осколками разбило окна частного жилого дома, повреждена дверь. Хозяева не ранены.

Загорелась кровля администрации — этот пожар уже потушили.

Губернатор Юрий Слюсарь поручил собственникам пострадавших объектов оказать максимальное содействие экстренным службам. Основная нагрузка сейчас ложится на пожарных.

В Таганроге в границах подвергшихся удару территорий введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Жителей эвакуировали. В пункте временного размещения находятся 44 горожанина, среди них семь детей. Остальные поехали к родственникам.

Как сказала глава Таганрога Светлана Камбулова, в границах действия режима ЧС перекрыты дороги. В частности, проезд временно невозможен по улицам Шевченко, Лесная биржа, Портовая и по переулкам Комсомольский и 1-й Крепостной.

Для координации действий создан оперативный штаб. Главная задача на ближайшие часы — обойти все многоквартирные дома и частные дворы в зоне ЧС и убедиться, что там не осталось людей.

Согласно данным оператора морского порта, гавань Таганрога доступна для навигации круглый год. Зимой бесперебойную работу обеспечивают два ледокола. Для хранения грузов есть открытые площадки и крытые склады общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров.

География грузоперевозок Таганрогского порта включает все государства Средиземноморского бассейна, а также страны Каспия через Волго-Донской канал. Основное направление — Турция и Ближний Восток. В структуре грузооборота треть приходится на уголь, пятая часть — это черные металлы. Свыше 90 процентов — это экспортные отгрузки.

Всего в налете на Ростовскую область участвовали свыше трех десятков дронов. В Азове загорелись два нефтехранилища. Идет борьба с огнем. Предварительная информация обнадеживает, что обошлось без пострадавших.

В селе Кагальник в Азовском районе уже погасили пламя в администрации. Потерь среди населения нет.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше