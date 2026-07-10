Что известно об атаке ВСУ на Таганрог 10 июля

Утром 10 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Удары нанесены по Азову и его окрестностям, а также по Таганрогу.
Так, в Таганроге произошел пожар на территории Морского порта. По предварительным данным, никто не пострадал. Все экстренные службы стянуты на место происшествия.
В городе осколками разбило окна частного жилого дома, повреждена дверь. Хозяева не ранены.
Загорелась кровля администрации — этот пожар уже потушили.
Губернатор Юрий Слюсарь поручил собственникам пострадавших объектов оказать максимальное содействие экстренным службам. Основная нагрузка сейчас ложится на пожарных.
В Таганроге в границах подвергшихся удару территорий введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Жителей эвакуировали. В пункте временного размещения находятся 44 горожанина, среди них семь детей. Остальные поехали к родственникам.
Как сказала глава Таганрога Светлана Камбулова, в границах действия режима ЧС перекрыты дороги. В частности, проезд временно невозможен по улицам Шевченко, Лесная биржа, Портовая и по переулкам Комсомольский и 1-й Крепостной.
Для координации действий создан оперативный штаб. Главная задача на ближайшие часы — обойти все многоквартирные дома и частные дворы в зоне ЧС и убедиться, что там не осталось людей.
Согласно данным оператора морского порта, гавань Таганрога доступна для навигации круглый год. Зимой бесперебойную работу обеспечивают два ледокола. Для хранения грузов есть открытые площадки и крытые склады общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров.
География грузоперевозок Таганрогского порта включает все государства Средиземноморского бассейна, а также страны Каспия через Волго-Донской канал. Основное направление — Турция и Ближний Восток. В структуре грузооборота треть приходится на уголь, пятая часть — это черные металлы. Свыше 90 процентов — это экспортные отгрузки.
Всего в налете на Ростовскую область участвовали свыше трех десятков дронов. В Азове загорелись два нефтехранилища. Идет борьба с огнем. Предварительная информация обнадеживает, что обошлось без пострадавших.
В селе Кагальник в Азовском районе уже погасили пламя в администрации. Потерь среди населения нет.