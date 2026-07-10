Сладкоежкам рассказали о безопасной дозе шоколада и кому его лучше не есть

По словам специалистов, наиболее полезным считается горький или темный шоколад с высоким содержанием какао и небольшим количеством сахара. Здоровому взрослому человеку достаточно 20−30 граммов (примерно три кусочка от плитки шоколада) в день. В шоколаде есть флавоноиды, магний, теобромин, кофеин и триптофан. Эти вещества могут поддерживать работу сосудов и нервной системы, улучшать концентрацию и настроение. При этом польза зависит от состава продукта.