Сладкоежкам рассказали о безопасной дозе шоколада и кому его лучше не есть

Эксперты КрасГМУ рассказали, как шоколад влияет на организм и кому стоит ограничить его употребление. Поводом стал Всемирный день шоколада, который отмечают 11 июля.
По словам специалистов, наиболее полезным считается горький или темный шоколад с высоким содержанием какао и небольшим количеством сахара. Здоровому взрослому человеку достаточно 20−30 граммов (примерно три кусочка от плитки шоколада) в день. В шоколаде есть флавоноиды, магний, теобромин, кофеин и триптофан. Эти вещества могут поддерживать работу сосудов и нервной системы, улучшать концентрацию и настроение. При этом польза зависит от состава продукта.
«Шоколад это высококалорийный продукт. В 100 граммах содержится от 540 до 620 килокалорий в зависимости от вида шоколада», — напомнила доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии КрасГМУ, врач-эндокринолог Лариса Боева.
По словам врача, шоколад не рекомендуется при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях печени, артериальной гипертонии и повышенном уровне холестерина. Также он может вызвать аллергию. Молочный и белый шоколад специалисты советуют есть реже и меньшими порциями. Детям до трех лет белый шоколад лучше не давать.
В КрасГМУ также отметили, что шоколад используют в косметологии. Средства с маслом какао могут увлажнять и смягчать кожу, но шоколадные обертывания не стоит считать способом похудения. Такой эффект, по словам специалистов, обычно временный и связан с теплом и увлажнением.