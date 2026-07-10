Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

В Таганроге в границах территорий, пострадавших от атаки БПЛА, локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Из зоны ЧС эвакуировали жителей домов. Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семь детей. Как сказано в сообщении, всем эвакуированным оказана необходимая помощь.
Ранее глава города Светлана Камбулова сообщила, что после атаки БПЛА перекрыли движение на пяти участках дорог.
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