Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону отменили два пригородных поезда на Азов

Решение затронуло сразу оба направления и связано с техническими причинами.

АО «СКППК» сообщило об отмене двух пригородных поездов на маршруте Ростов — Азов по техническим причинам. Отмена затронула оба направления.

Не будет курсировать поезд № 6026 (Ростов — Азов): его отправление со станции Ростов было запланировано на 12:32, прибытие в Азов — на 13:40. Также отменён обратный рейс — поезд № 6025 (Азов — Ростов): он должен был отправиться из Азова в 14:08 и прибыть в Ростов в 15:17.

В компании не раскрыли детали технического сбоя.

Ситуация на направлении осложнена утренними задержками: три поезда, следовавшие до Азова, пришли с опозданием примерно на час.

Напомним, 10 июля в Азове произошла атака беспилотников — были поражены два нефтеперерабатывающих завода.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше