На Дону отменили два пригородных поезда на Азов

АО «СКППК» сообщило об отмене двух пригородных поездов на маршруте Ростов — Азов по техническим причинам. Отмена затронула оба направления.
Не будет курсировать поезд № 6026 (Ростов — Азов): его отправление со станции Ростов было запланировано на 12:32, прибытие в Азов — на 13:40. Также отменён обратный рейс — поезд № 6025 (Азов — Ростов): он должен был отправиться из Азова в 14:08 и прибыть в Ростов в 15:17.
В компании не раскрыли детали технического сбоя.
Ситуация на направлении осложнена утренними задержками: три поезда, следовавшие до Азова, пришли с опозданием примерно на час.
Напомним, 10 июля в Азове произошла атака беспилотников — были поражены два нефтеперерабатывающих завода.