Аналитика: россияне стали реже ходить в продуктовые магазины

В России в первой половине 2026 года снизилась посещаемость продуктовых магазинов и алкомаркетов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Эвотор», которая занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения.
По оценке аналитиков, в январе-июне количество чеков в магазинах «у дома» сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В алкомаркетах и табачных магазинах число покупок снизилось на 14%, в пивных — на 8%, в специализированных продуктовых магазинах — на 5%.
В сервисе T-Pay также зафиксировали снижение числа покупок: в супермаркетах — на 4%, в алкомаркетах — на 12%, в табачных магазинах — на 18%.
Как отмечают эксперты, покупатели стали более рационально подходить к расходам, реже совершая импульсивные покупки. Кроме того, часть потребителей переориентировалась на жесткие дискаунтеры.
При этом средний чек продолжает расти вслед за инфляцией. По данным МТС AdTech, в январе-мае 2026 года он увеличился на 6% в годовом выражении. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение числа покупателей. По данным «Эвотора», оборот магазинов «у дома» в первом полугодии сократился на 2% год к году.
Эксперты считают, что частично компенсировать падение продаж помогает развитие онлайн-торговли, однако ее доля в продовольственной рознице пока остается невысокой — около 6,6% по итогам первого квартала 2026 года.