Аналитика: россияне стали реже ходить в продуктовые магазины

При этом средний чек продолжает расти вслед за инфляцией. По данным МТС AdTech, в январе-мае 2026 года он увеличился на 6% в годовом выражении. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение числа покупателей. По данным «Эвотора», оборот магазинов «у дома» в первом полугодии сократился на 2% год к году.