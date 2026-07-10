Нижегородский кадровый центр трудоустроил 293 подростка из многодетных семей

В нижегородском кадровом центре «Работа России» подвели итоги работы по содействию занятости многодетных семей за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно данным, с января по июнь постоянное место работы нашли 48 многодетных нижегородцев, что в два раза превышает показатели 2025 года.
«Мы стремимся создавать условия, при которых многодетные родители могут успешно совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, а каждый обратившийся получает адресную помощь в поиске работы и профессиональном развитии», — сказал министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин.
Помимо этого кадровый центр оказал поддержку подросткам из многодетных семей. За полгода он посодействовал в трудоустройстве 293 несовершеннолетним, что на 50% выше, чем в 2025-м. Для них доступны программы временной занятости в свободное от учебы время.
Сегодня многодетные семьи могут воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки в сфере занятости. Специалисты центра подбирают подходящую работу, помогают пройти профориентацию, получить новые компетенции, повысить квалификацию. Также сотрудники сопровождают соискателей на всех этапах трудоустройства.
«Мы рассматриваем каждую жизненную ситуацию индивидуально. Для многодетных родителей особенно важно подобрать такой вариант занятости, который позволит сохранять баланс между работой и семьей», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Напомним, что трудоустройство членов многодетных семей соответствует задачам нацпроекта «Кадры». Он действует в России с прошлого года по поручению президента Владимира Путина.
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