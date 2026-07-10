Нижегородский кадровый центр трудоустроил 293 подростка из многодетных семей

Помимо этого кадровый центр оказал поддержку подросткам из многодетных семей. За полгода он посодействовал в трудоустройстве 293 несовершеннолетним, что на 50% выше, чем в 2025-м. Для них доступны программы временной занятости в свободное от учебы время.