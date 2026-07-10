Режим работы Волжской ГЭС скорректировали из-за большой воды

Специалисты Росводресурсов пересмотрели режим работы волжских гидроузлов из-за необычного притока воды. Решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы.
Главная причина — прогнозы Росгидромета. В июле в водохранилища Волги и Камы воды придет больше обычного — примерно 13,4−17,4 кубических километра. Это 106% от нормы. Однако по отдельным водохранилищам цифры сильно разнятся.
Так, Куйбышевское водохранилище может получить сразу 167% от нормы, Камское — 145%, Шекснинское — 104%, а Горьковское — только 49%.
Начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрий Савостицкий пояснил, что окончательные параметры сбросов пока не утверждены — их будут подгонять под реальную погоду и уровень воды в реках. Если ситуация изменится, режим работы гидроузлов оперативно подправят.
Следующий раз вопрос поднимут уже 10 августа. До тех пор по 20 июля через Волжскую ГЭС будет проходить 8,5 тысяч кубометров в секунду, с 21 июля по 10 августа — 6,5−7 тысяч.
Ранее в Волгоградской области объявили оранжевый уровень опасности из-за суховея.