Воронежцы могут проверить наличие бензина на АЗС с помощью цифровых сервисов

По данным Воронежстата, за прошлую неделю в регионе значительно подорожали все марки автомобильного бензина и дизельное топливо. Как сообщал «Ъ-Черноземье», сильнее всего прибавил в стоимости АИ-95 — 5,24%. На АЗС топливо в среднем выросло в цене с 83,98 до 88,32 ₽ за литр.