В Пермский край приглашают всех желающих отметить свое 59-летие

«Путешествие по номеру региона — это способ взглянуть на собственный день рождения иначе, повод исследовать страну. Куда бы вы ни попали по этому правилу — история получится своя, неповторимая. И точно не скучная», — отметили «КП-Пермь» в краевом Минтуризма.