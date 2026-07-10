Минстрой выдал разрешение строить высотку у здания нижегородского ГУ МВД

Проектная документация уже прошла необходимые проверки: в августе 2024 года она получила положительное заключение экспертизы. Ранее, в 2023 году, концепцию объекта обсуждали на заседании Архитектурного совета — эксперты тогда отметили ряд недочётов и рекомендовали доработать архитектурные решения. Застройщик учёл замечания, и теперь проект получил официальное разрешение на реализацию.