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Минстрой выдал разрешение строить высотку у здания нижегородского ГУ МВД

Согласно проекту, в новом комплексе разместятся апартаменты (они займут верхние этажи), помещения для общественного использования, а также подземная автостоянка.

Министерство строительства Нижегородской области разрешило возвести многоэтажное здание в непосредственной близости от здания ГУ МВД — на улице Максима Горького. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Застройщиком выступает ООО «СЗ “АРМИНА”. Согласно проекту, в новом комплексе разместятся апартаменты (они займут верхние этажи), помещения для общественного использования, а также подземная автостоянка.

Проектная документация уже прошла необходимые проверки: в августе 2024 года она получила положительное заключение экспертизы. Ранее, в 2023 году, концепцию объекта обсуждали на заседании Архитектурного совета — эксперты тогда отметили ряд недочётов и рекомендовали доработать архитектурные решения. Застройщик учёл замечания, и теперь проект получил официальное разрешение на реализацию.

Ранее экспертизу прошел проект отеля в историческом центре Нижнего Новгорода.