Минстрой выдал разрешение строить высотку у здания нижегородского ГУ МВД

Министерство строительства Нижегородской области разрешило возвести многоэтажное здание в непосредственной близости от здания ГУ МВД — на улице Максима Горького. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
Застройщиком выступает ООО «СЗ “АРМИНА”. Согласно проекту, в новом комплексе разместятся апартаменты (они займут верхние этажи), помещения для общественного использования, а также подземная автостоянка.
Проектная документация уже прошла необходимые проверки: в августе 2024 года она получила положительное заключение экспертизы. Ранее, в 2023 году, концепцию объекта обсуждали на заседании Архитектурного совета — эксперты тогда отметили ряд недочётов и рекомендовали доработать архитектурные решения. Застройщик учёл замечания, и теперь проект получил официальное разрешение на реализацию.
Ранее экспертизу прошел проект отеля в историческом центре Нижнего Новгорода.