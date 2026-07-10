Теплоход «70 лет Победы» вернулся на линию Хабаровск — Фуюань

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что отмена визовых требований стала ключевым фактором роста взаимных поездок между жителями Китая и Хабаровского края, что привело к увеличению туристического оборота на 30,4 процента. Министерство иностранных дел КНР сообщило, что безвизовый порядок для путешественников из России будет действовать до 31 декабря 2027 года.