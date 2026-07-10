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Теплоход «70 лет Победы» вернулся на линию Хабаровск — Фуюань

Ремонт судна завершился, рейсы выполняются по расписанию.

Источник: AmurMedia

Теплоход «70 лет Победы» сегодня, 10 июля вернулся на линию Хабаровск — Фуюань. Ранее из-за попадания постороннего предмета в водометную систему произошло повреждение одного из узлов двигательной установки. Судно было временно выведено из расписания до завершения необходимых работ и технической проверки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

В ходе подготовки к навигации специалисты заменили поврежденную деталь и провели техническую проверку всех ключевых систем. Только после подтверждения полной готовности теплохода к эксплуатации было принято решение о возобновлении рейсов.

«Приносим извинения на временные неудобства! Приоритетом остается безопасность пассажиров, именно поэтому выход судна на линию состоялся только после полного завершения ремонтных работ и всесторонней проверки», — отметили в профильном министерстве.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что отмена визовых требований стала ключевым фактором роста взаимных поездок между жителями Китая и Хабаровского края, что привело к увеличению туристического оборота на 30,4 процента. Министерство иностранных дел КНР сообщило, что безвизовый порядок для путешественников из России будет действовать до 31 декабря 2027 года.