Экс-мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в город для суда

В начале июня прошло предварительное заседание, на котором экс-мэр отсутствовал. Его сын просил снять арест с иномарки и квартиры в микрорайоне Белые росы, но суд отказал. Прокуратура считает, что это имущество могло быть куплено на преступные доходы и нарочно оформлено на родственников.