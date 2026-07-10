Экс-мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в город для суда

Владислава Логинова доставили в Красноярск. 14 июля в Центральном райсуде состоится первое полноценное заседание по его уголовному делу, сообщает ТВК.
В начале июня прошло предварительное заседание, на котором экс-мэр отсутствовал. Его сын просил снять арест с иномарки и квартиры в микрорайоне Белые росы, но суд отказал. Прокуратура считает, что это имущество могло быть куплено на преступные доходы и нарочно оформлено на родственников.
Теперь Логинов должен явиться в суд лично. Ему вменяют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере.
Вместе с ним по делу проходят ещё четверо фигурантов: бывший заместитель мэра Алексей Давыдов, экс-глава управления дорог и благоустройства Евгений Жвакин, экс-руководитель УДИБ и САТП Павел Креско, а также Татьяна Сухова. Им инкриминируют посредничество во взяточничестве. Расследование продолжается. Судебный процесс обещает быть громким.