«ЛУКОЙЛ» не намерен повышать цены на бензин в Прикамье

При этом собеседник «Ъ-Прикамье» отметил, что в последнее время нагрузка на автозаправочные станции сети в регионе возросла. «Те, кто заправлялся у других продавцов, в сложившейся ситуации и ценовой политике также пользуются услугами АЗС “ЛУКОЙЛ”, дополнительно увеличивая нагрузку на станции», — пояснил источник. По его словам, компания увеличила поставки топлива на заправочные станции сети и сейчас наращивает запасы на нефтебазах для обеспечения ритмичной работы АЗС.