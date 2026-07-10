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«ЛУКОЙЛ» не намерен повышать цены на бензин в Прикамье

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» (занимает около 70% рынка розничной торговли топливом в регионе, управляется ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт») не будет повышать цены на топливо в Пермском крае, сообщил источник, близкий к компании.

Источник: Коммерсантъ

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» (занимает около 70% рынка розничной торговли топливом в регионе, управляется ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт») не будет повышать цены на топливо в Пермском крае, сообщил источник, близкий к компании.

При этом собеседник «Ъ-Прикамье» отметил, что в последнее время нагрузка на автозаправочные станции сети в регионе возросла. «Те, кто заправлялся у других продавцов, в сложившейся ситуации и ценовой политике также пользуются услугами АЗС “ЛУКОЙЛ”, дополнительно увеличивая нагрузку на станции», — пояснил источник. По его словам, компания увеличила поставки топлива на заправочные станции сети и сейчас наращивает запасы на нефтебазах для обеспечения ритмичной работы АЗС.

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