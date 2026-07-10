Фестиваль «Ночные роллеры» пройдет на красноярском острове Татышев в конце июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 25 июля состоится ежегодный спортивный фестиваль «Ночные роллеры — 2026».
Гостей ждут соревнования роллеров в нескольких категориях, включая детский заезд, интерактивные площадки, световые фотозоны, выступления танцевальных коллективов и другие активности.
Местом проведения станет западная часть острова Татышев, где праздник продлится с 19:00 до 01:00.
Сейчас организаторы приглашают к сотрудничеству муниципальные организации, краевые и локальные бренды, спортивные магазины, фитнес-центры, детские и развлекательные организации, пишут в соцсетях Татышев-парка.
Добавим, фестиваль «Ночные роллеры» ежегодно собирает тысячи жителей Красноярска и любителей активного отдыха.
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