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Фестиваль «Ночные роллеры» пройдет на красноярском острове Татышев в конце июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 25 июля состоится ежегодный спортивный фестиваль «Ночные роллеры — 2026».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 25 июля состоится ежегодный спортивный фестиваль «Ночные роллеры — 2026».

Гостей ждут соревнования роллеров в нескольких категориях, включая детский заезд, интерактивные площадки, световые фотозоны, выступления танцевальных коллективов и другие активности.

Местом проведения станет западная часть острова Татышев, где праздник продлится с 19:00 до 01:00.

Сейчас организаторы приглашают к сотрудничеству муниципальные организации, краевые и локальные бренды, спортивные магазины, фитнес-центры, детские и развлекательные организации, пишут в соцсетях Татышев-парка.

Добавим, фестиваль «Ночные роллеры» ежегодно собирает тысячи жителей Красноярска и любителей активного отдыха.

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