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Фанпарк «Бобровый лог» приглашает на летний «Горнолужник»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодные шуточные спуски в лужу пройдут 18 июля. Они будут паосвящены 20-летию Фанпарка и впервые соберут любителей веселых спусков в середине лета, а не в конце сезона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодные шуточные спуски в лужу пройдут 18 июля. Они будут паосвящены 20-летию Фанпарка и впервые соберут любителей веселых спусков в середине лета, а не в конце сезона.

Традиционно участники готовят костюмы или яркие образы, выбирают плавательные и надувные средства и спускаются по трассе длиной 45 метров в импровизированную лужу глубиной 80 см.

Участвовать можно одному или командой. Детям — только с письменного разрешения родителей.

Начнется праздник в 12 часов с мастер-классов и работе интерактивных площадок на площади перед «Оазисом».

В 13 часов на главной сцене выступит DJ Senkovman, а в 15:00 на главной сцене выступит кавер-группа «КрайКомПати».

И в 14 часов начнется самое зрелищное действие — костюмированные спуски в «лужу».

Жюри будет оценивать не только скорость, но и артистизм, креативность и «вау-эффект».

Главный приз — безлимитный сезонный SKI-PASS на зимний горнолыжный сезон 2026−2027.

Для участия необходимо не только придумать костюм и плавсредство, но и пройти регистрацию по ссылке.

Приходите. Будет весело.

6+