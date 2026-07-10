Фанпарк «Бобровый лог» приглашает на летний «Горнолужник»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодные шуточные спуски в лужу пройдут 18 июля. Они будут паосвящены 20-летию Фанпарка и впервые соберут любителей веселых спусков в середине лета, а не в конце сезона.
Традиционно участники готовят костюмы или яркие образы, выбирают плавательные и надувные средства и спускаются по трассе длиной 45 метров в импровизированную лужу глубиной 80 см.
Участвовать можно одному или командой. Детям — только с письменного разрешения родителей.
Начнется праздник в 12 часов с мастер-классов и работе интерактивных площадок на площади перед «Оазисом».
В 13 часов на главной сцене выступит DJ Senkovman, а в 15:00 на главной сцене выступит кавер-группа «КрайКомПати».
И в 14 часов начнется самое зрелищное действие — костюмированные спуски в «лужу».
Жюри будет оценивать не только скорость, но и артистизм, креативность и «вау-эффект».
Главный приз — безлимитный сезонный SKI-PASS на зимний горнолыжный сезон 2026−2027.
Для участия необходимо не только придумать костюм и плавсредство, но и пройти регистрацию по ссылке.
Приходите. Будет весело.
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