Нижегородские ученые научились диагностировать станки с помощью ИИ

Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева и компания «ЕМГ» разработали новый способ диагностики промышленного оборудования с помощью ИИ. Инициативу реализовали по национальному проекту «Средства производства и автоматизации», сообщили в вузе.
Такой подход может применяться для контроля состояния подшипников, шпиндельных узлов, валов, редукторов, электродвигателей и других узлов станка. Решение ориентировано на углубленную диагностику механических узлов станка по совокупности разных сигналов на основе нейросетевых подходов. Система может адаптироваться к конкретному оборудованию, учитывать режимы его работы и историю измерений.
Перед эксплуатацией формируется цифровой паспорт оборудования: в него вносятся данные о станке, диагностируемых узлах, режимах работы, границах допустимых значений и эталонных траекториях параметров. Далее система регулярно получает текущие данные от датчиков и сравнивает их с ожидаемым поведением оборудования. Поэтому хорошее состояние определяется не абстрактной нормой для всех станков, а набором признаков, характерных для конкретного объекта и его рабочих режимов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.