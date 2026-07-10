Нижегородские ученые научились диагностировать станки с помощью ИИ

Перед эксплуатацией формируется цифровой паспорт оборудования: в него вносятся данные о станке, диагностируемых узлах, режимах работы, границах допустимых значений и эталонных траекториях параметров. Далее система регулярно получает текущие данные от датчиков и сравнивает их с ожидаемым поведением оборудования. Поэтому хорошее состояние определяется не абстрактной нормой для всех станков, а набором признаков, характерных для конкретного объекта и его рабочих режимов.