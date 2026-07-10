Омский лес подготовили на отопление

Главное управление лесного хозяйства Омской области подвело итоги заготовки древесины для нужд жителей региона за первое полугодие 2026 года. За этот период заключено 4 532 договора купли-продажи лесных насаждений. Общий объем выделенной древесины составил 122,3 тысячи кубометров.
Большая часть — 117,6 тысячи кубометров — предназначена для отопления частных домовладений. Еще 2,1 тысячи кубометров пойдут на строительство и капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, а 1,6 тысячи — на возведение и ремонт хозяйственных построек: бань, сараев, гаражей и летних кухонь.
Заявлено, что порядок получения древесины остается прежним: отделы-лесничества предоставляют ее на корню. Это значит, что граждане самостоятельно занимаются валкой и вывозом деревьев. Цена рассчитывается по ставкам платы, утвержденным региональным правительством, что делает ресурс доступным для местных жителей.
После заготовки гражданин обязан привести деляну в порядок: убрать порубочные остатки, очистить территорию, обеспечить ее противопожарную и санитарную безопасность. Это требование помогает сохранить лес здоровым и предотвратить возможные возгорания.