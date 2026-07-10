Омский лес подготовили на отопление

Заявлено, что порядок получения древесины остается прежним: отделы-лесничества предоставляют ее на корню. Это значит, что граждане самостоятельно занимаются валкой и вывозом деревьев. Цена рассчитывается по ставкам платы, утвержденным региональным правительством, что делает ресурс доступным для местных жителей.