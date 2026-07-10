15 лет назад в крупнейшей речной катастрофе России погибли 122 человека

Между туристами и теплоходом стояла цепочка фирм, заинтересованных в том, чтобы он плавал в любом виде. В 2011 году последней в ней оказалась «АргоРечТур», ~у которой не было лицензии ни на туристическую деятельность, ни на использование судов~, что не помешало ей взять «Булгарию» в субаренду. Билеты на борт продавала казанская «ИнтурВолга» — после крушения она заявила, что не отвечала за состояние судна и невиновна в трагедии.