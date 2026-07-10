Для многодетных семей в Омской области выделили 1308 участков

С целью расширения инструментов предоставления земли администрация Омска подписала межмуниципальные договорённости о сотрудничестве со всеми районами и округами области. Стоит отметить, что с 1 марта 2025 года в регионе начал действовать упрощённый инициативный порядок подачи заявок на получение участков, что сделало эту меру поддержки более доступной. По сведениям на начало 2026 года, своим правом на получение земли воспользовались 242 многодетные семьи (из них 113 проживают в Омске). Одновременно развивается альтернативный вариант помощи: выдано 75 сертификатов на денежную компенсацию вместо земельного участка под ИЖС. Приём заявлений на оформление таких сертификатов от льготников, находящихся в очереди на получение земли под строительство жилья, проводится ежегодно до 31 августа. За весь срок действия программы имущественные права на безвозмездное получение земельного набора реализовали 7180 граждан из льготных категорий, в том числе многодетные семьи.