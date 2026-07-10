Для многодетных семей в Омской области выделили 1308 участков

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко местные власти подготовили сводный реестр, включающий 1308 земельных участков, пригодных для передачи гражданам в пределах региона. В составе сформированного земельного банка 682 участка отведены под возведение индивидуальных жилых домов, 490 — для организации личного подсобного хозяйства, а ещё 136 — для садовых товариществ. В черте Омска семьям, воспитывающим трёх и более детей, доступно 555 наделов: из них 284 предназначены для ИЖС, 186 — для ЛПХ, а 85 — для садоводства. Максимальный прирост новых территорий зафиксирован в перечнях Азовского, Омского и Таврического районов.
Для упрощения поиска нужной информации льготные категории граждан могут ознакомиться с актуальным списком участков на официальных интернет-порталах муниципальных образований. Те, кто уже стоит в очереди, имеют возможность в течение месяца выбрать подходящий вариант и направить заявление в местную администрацию. Параллельно муниципалитеты постоянно занимаются поиском дополнительных площадей: соответствующие перечни корректируются каждый квартал с учётом текущей обеспеченности и запросов заявителей.
С целью расширения инструментов предоставления земли администрация Омска подписала межмуниципальные договорённости о сотрудничестве со всеми районами и округами области. Стоит отметить, что с 1 марта 2025 года в регионе начал действовать упрощённый инициативный порядок подачи заявок на получение участков, что сделало эту меру поддержки более доступной. По сведениям на начало 2026 года, своим правом на получение земли воспользовались 242 многодетные семьи (из них 113 проживают в Омске). Одновременно развивается альтернативный вариант помощи: выдано 75 сертификатов на денежную компенсацию вместо земельного участка под ИЖС. Приём заявлений на оформление таких сертификатов от льготников, находящихся в очереди на получение земли под строительство жилья, проводится ежегодно до 31 августа. За весь срок действия программы имущественные права на безвозмездное получение земельного набора реализовали 7180 граждан из льготных категорий, в том числе многодетные семьи.