Выдал себя за военного и повторил жест Дикого Армана: казахстанца оштрафовали за фейк

Министерство обороны провело проверку после публикации видеозаписи в Telegram-канале egovpress. На видео запечатлен молодой человек в военной форме.
В описании к видео говорится, что «типа военнослужащие» вместо того, чтобы защищать граждан, создают угрозу их жизни и публикуют свои правонарушения в социальных сетях, сопровождая публикации фотографией с жестом Дикого Армана.
По данным пресс-службы ведомства, мужчина, изображенный на видеоматериалах, был необоснованно представлен как военнослужащий Вооруженных сил РК. Публикация содержала утверждения, дискредитирующие воинскую службу.
Проведенной проверкой установлено, что этот гражданин не является военнослужащим, не проходит службу и ранее не служил в Вооруженных силах или иных воинских формированиях Республики Казахстан.
Материалы проверки были переданы в органы внутренних дел. В результате гражданин был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 456−2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Размещение, распространение ложной информации»). Ему назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).
Министерство обороны напоминает, что распространение недостоверных сведений, дискредитирующих воинскую службу и Вооруженные силы, влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК.