Калининградец с долгом в 2 млн рублей по алиментам сядет на пять месяцев

В суде установили, что в 2025—2026 годах мужчина не переводил деньги на содержание дочери 2008 года рождения. Общая задолженность превысила 2 миллиона рублей. При этом раньше калининградца уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, у него осталась непогашенная судимость.