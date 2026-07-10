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Калининградец с долгом в 2 млн рублей по алиментам сядет на пять месяцев

Прокуратура Московского района Калининграда поддержала обвинение по уголовному делу против 38-летнего местного жителя.

Источник: KaliningradToday

Его признали виновным в неоднократной неуплате алиментов на несовершеннолетнего ребёнка без уважительных причин — часть 1 статьи 157 УК РФ.

В суде установили, что в 2025—2026 годах мужчина не переводил деньги на содержание дочери 2008 года рождения. Общая задолженность превысила 2 миллиона рублей. При этом раньше калининградца уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, у него осталась непогашенная судимость.

Суд с учётом позиции гособвинителя назначил мужчине наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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