Калининградец с долгом в 2 млн рублей по алиментам сядет на пять месяцев

Его признали виновным в неоднократной неуплате алиментов на несовершеннолетнего ребёнка без уважительных причин — часть 1 статьи 157 УК РФ.
В суде установили, что в 2025—2026 годах мужчина не переводил деньги на содержание дочери 2008 года рождения. Общая задолженность превысила 2 миллиона рублей. При этом раньше калининградца уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, у него осталась непогашенная судимость.
Суд с учётом позиции гособвинителя назначил мужчине наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
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