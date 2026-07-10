Нижегородский суд взыскал полученные по преступным сделкам 13 млн рублей

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн руб., полученных коммерсантом по сделкам на поставку навигационных знаков. Арбитражный суд области признал эти сделки недействительными, сообщили в надзорном ведомстве.