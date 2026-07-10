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Нижегородский суд взыскал полученные по преступным сделкам 13 млн рублей

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн руб., полученных коммерсантом по сделкам на поставку навигационных знаков. Арбитражный суд области признал эти сделки недействительными, сообщили в надзорном ведомстве.

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн руб., полученных коммерсантом по сделкам на поставку навигационных знаков. Арбитражный суд области признал эти сделки недействительными, сообщили в надзорном ведомстве.

Две госзакупки в 2023 году объявила администрация Волжского бассейна. Предприниматель, чтобы получить эти контракты, передал представителю компании-конкурента 1,8 млн руб.

Сейчас предпринимателя судят по обвинению в коммерческом подкупе.