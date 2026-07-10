Парень за рулём иномарки насмерть сбил пешехода в Семилуках под Воронежем

Мужчина погиб под колёсами легкового автомобиля в городе Семилуки в Воронежской области. ДТП произошло ночью четверга, 9 июля, на улице 30 лет Октября. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
За рулём Daewoo Nexia находился 20-летний местный житель. Он двигался со стороны улицы Курской в направлении переулка Заводской. Водитель сбил 37-летнего пешехода, когда ехал у дома № 37. Мужчина в этот момент шёл по проезжей части в попутном автомобилю направлении.
От полученных в результате наезда транспортного средства травм пешеход скончался на месте происшествия.
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