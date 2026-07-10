Парень за рулём иномарки насмерть сбил пешехода в Семилуках под Воронежем

За рулём Daewoo Nexia находился 20-летний местный житель. Он двигался со стороны улицы Курской в направлении переулка Заводской. Водитель сбил 37-летнего пешехода, когда ехал у дома № 37. Мужчина в этот момент шёл по проезжей части в попутном автомобилю направлении.