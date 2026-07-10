Уфимский вуз представил свои разработки на выставке «Иннопром-2026»

Свои технологии на Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» представил Уфимский университет науки и технологий. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан».
На стенде региона вуз представил целую линейку электрических машин. Например, электродвигатель привода топливного насоса малоразмерного газотурбинного двигателя предназначен для повышения управляемости топливной системы. Благодаря особенностям конструкции топливо может использоваться для охлаждения. Кроме того, на выставке представлены технологии покрытий для лопаток газотурбинных двигателей и режущий инструмент с износостойким покрытием.
«Участие в выставке — это показатель высокого потенциала Уфимского университета в образовательной и научно-исследовательской деятельности. И это не только престиж, но и бесценный опыт. Вуз получает обратную связь от ведущих экспертов, видит, куда движется мировая индустрия, и понимает, какие компетенции будут востребованы завтра. Это помогает совершенствовать учебные программы и исследовательские проекты, делая их максимально актуальными и полезными для экономики», — отметила председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.