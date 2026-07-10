Уфимский вуз представил свои разработки на выставке «Иннопром-2026»

«Участие в выставке — это показатель высокого потенциала Уфимского университета в образовательной и научно-исследовательской деятельности. И это не только престиж, но и бесценный опыт. Вуз получает обратную связь от ведущих экспертов, видит, куда движется мировая индустрия, и понимает, какие компетенции будут востребованы завтра. Это помогает совершенствовать учебные программы и исследовательские проекты, делая их максимально актуальными и полезными для экономики», — отметила председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.