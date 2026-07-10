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В Красноярске простились с регбистом Евгением Татариновым

Ушел из жизни регбист Евгений Татаринов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске простились с регбистом Евгением Татариновым. Начальника дублирующего состава регбийного клуба «Красный Яр» внезапно не стало 9 июля на 61-м году жизни. Печальную новость сообщили в социальных сетях клуба.

Евгений Степанович играл в красноярских командах, а в последнее время был наставником для молодых спортсменов «Красного Яра».

— Он помогал не только в регби, но и в учебе, решении жизненных проблем. Кроме того, на домашних матчах команды отвечал за безопасность на стадионе.

С Евгением Татариновым простились 10 июля.