В Вологодской области состоится фестиваль «Белозерск — Былинный город»

Межрегиональный фестиваль «Белозерск — Былинный город» пройдет 10−11 июля в городе Белозерске Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Белозерского муниципального округа.
На мероприятии будут организованы мастер-классы от специалистов центра ремесел и туризма. Во второй день гостям представят концертную программу «Дыхание улиц». Параллельно будет проводиться традиционный легкоатлетический забег по древнему валу, турниры по теннису и шахматам, межокружной турнир по пляжному волейболу на городском пляже и чемпионат по футболу.
На территории Дружинного двора и Белозерского кремля развернется историко-патриотический семейный фестиваль «Дружинный Двор». Там гостей ждут многочисленные мастер-классы — от работы в походной кузнице и ткачества до создания оберегов. Также будет возможность прокатиться на лошадях, попробовать сбитень и проверить мастерство стрельбы из лука. Кроме того, музеи Белозерска предложат разнообразные экскурсии и интерактивные мастер-классы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.