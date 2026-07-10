В Вологодской области состоится фестиваль «Белозерск — Былинный город»

На территории Дружинного двора и Белозерского кремля развернется историко-патриотический семейный фестиваль «Дружинный Двор». Там гостей ждут многочисленные мастер-классы — от работы в походной кузнице и ткачества до создания оберегов. Также будет возможность прокатиться на лошадях, попробовать сбитень и проверить мастерство стрельбы из лука. Кроме того, музеи Белозерска предложат разнообразные экскурсии и интерактивные мастер-классы.