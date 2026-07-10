Сотрудница енисейской автошколы присвоила 855 тысяч и заявила об ограблении

На должность заведующей учебной частью местной автошколы 28-летнюю жительницу Енисейска приняли в августе 2024 года. Кроме исполнения прочих обязанностей она отвечала за прием платы от обучающихся. Деньги должна была хранить в сейфе, ключи от которого ей вручили при приеме на работу. Спустя чуть более полугода женщина стала пользоваться доступом к финансам учреждения в личных целях. С апреля по август 2025 года она регулярно присваивала часть наличных из кассы. Чтобы недостача не бросалась в глаза, не отражала поступившие платежи в документах. По данным суда, обвиняемой удалось присвоить 855 тыс. руб. Накануне ревизии, которая быстро вскрыла бы недостачу, заведующая заявила в полицию о хищении денег из сейфа. Но следствие выявило, что сейф никто не взламывал. А анализ отчетности и показания учеников подтвердили, что похитителем является заведующая. Суд назначил молодой женщине наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, обвиняемая должна вернуть школе все украденные деньги.