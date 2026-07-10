Новое производство электротранспорта планируют запустить в Дзержинске

По его словам, решение о покупке арендуемого помещения в Ворсме и его дальнейшей реконструкции признали нецелесообразными. В период создания нового производства проведут оптимизацию численности штата предприятия. Сотрудникам, которые столкнутся с этой мерой, помогут в трудоустройстве на другие предприятия региона.