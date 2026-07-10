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Новое производство электротранспорта планируют запустить в Дзержинске

Его хотят открыть на территории особой экономической зоны «Кулибин».

Источник: Живем в Нижнем

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске запланировано открытие нового высокотехнологичного и роботизированного производства электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Запустить производство намерено белорусско-российское ООО СП «Нижэкотранс» — дочка Корпорации развития Нижегородской области. В течение третьего квартала 2026-го предприятие рассчитывает полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава для нужд Нижнего Новгорода: речь идет о выпуске 170 трамваев. Ранее завод выполнил заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара.

Новое производство позволит расширить линейку перспективной продукции, которая сейчас находится в разработке.

«В связи с сокращением объема заказов на существующую линейку продукции было принято решение о перезапуске предприятия “Нижэкотранс”», — сказал гендиректор Корпорации развития региона Игорь Ищенко.

По его словам, решение о покупке арендуемого помещения в Ворсме и его дальнейшей реконструкции признали нецелесообразными. В период создания нового производства проведут оптимизацию численности штата предприятия. Сотрудникам, которые столкнутся с этой мерой, помогут в трудоустройстве на другие предприятия региона.

Ситуация находится под контролем министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.

«Реструктуризация предприятия и связанная с ней оптимизация — это экономически обоснованный, но временный этап переформатирования производства. Каждый сотрудник, которого коснется оптимизация, получит персональное сопровождение», — добавил министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин.

В нижегородском кадровом центре уже подготовили списки альтернативных рабочих мест на других заводах области. Если возникнет необходимость сменить специализацию, специалисты помогут подобрать программу профессионального переобучение в рамках нацпроекта «Кадры».

Ранее мы писали, что нижегородский кадровый центр трудоустроил 293 подростка из многодетных семей.