Массированный удар по Дону

По информации Минобороны России, минувшей ночью средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Об угрозе применения БПЛА по Таганрогу и Азову главы городов сообщили 9 июля в 22:40. Жителям было рекомендовано сохранять спокойствие и проявлять осторожность. В 23:31 глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила о работе систем ПВО и попросила горожан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
Системы оповещения населения в Азове сработали около 06:00 10 июля. Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки 35 беспилотников. По его информации, в Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Тушение пожаров, по данным на 11.00 10 июля, продолжается.
В Таганроге произошел пожар на территории Морского порта. Осколки БПЛА повредили остекление и двери частного дома. Кроме того, в городе произошло возгорание на крыше административного здания. Пламя сразу ликвидировали. В обоих городах, по предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме этого, во время атаки ВСУ в с. Кагальник Азовского района загорелось административное здание. Пожар был полностью локализован.
Как сообщил Юрий Слюсарь, в Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС. Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС. В пункте временного размещения находятся 44 человека из них семеро детей. Людям оказана вся необходимая помощь.
Эвакуация людей из зоны ЧС в Таганроге началась около 07:00. В границах зоны перекрыли движение на нескольких дорогах. На 11 утра 10 июля движение было закрыто по переулкам 1-му Крепостному, Комсомольскому и улицам Шевченко, Лесной Бирже и Портовой.
Госпожа Камбулова попросила всех, кто находится вблизи зоны ЧС, соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и быть внимательными к возможным предупреждениям. В случае обнаружения обломков — не приближаться к ним и немедленно звонить в 112.
По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, режим беспилотной опасности в регионе был отменен около 08:15.
Позже в правительстве Ростовской области прошло оперативное совещание по ликвидации последствий ночных и утренних атак БПЛА. О его итогах сообщил Юрий Слюсарь.
«Силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий — Азовский район, Азов, Таганрог. Главная задача — локализовать возгорания и не допустить распространения огня, особенно это важно сейчас в жаркий период», — отметил господин Слюсарь.
По словам губернатора, основная нагрузка по ликвидации возгораний легла на сотрудников МЧС. Поэтому собственникам поврежденных от налетов БПЛА объектов поручено оказывать максимальное содействие работе экстренных служб.