Массированный удар по Дону

Об угрозе применения БПЛА по Таганрогу и Азову главы городов сообщили 9 июля в 22:40. Жителям было рекомендовано сохранять спокойствие и проявлять осторожность. В 23:31 глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила о работе систем ПВО и попросила горожан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.