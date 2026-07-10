Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сообщения о якобы паузе в карьере певицы и телеведущей Ольги Бузовой вырваны из контекста: артистка взяла всего несколько выходных, чтобы пройти реабилитацию после травмы ноги, рассказал РИА Новости ее директор Антон Богославский.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Бузова приняла решение о временной приостановке карьерной деятельности из-за полученной в июне травмы ноги.
«Это вырвано из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей, так как для восстановления нужен покой», — сказал собеседник агентства.
Представитель артистки отметил, что уже в субботу она выступит перед поклонниками в Нижнем Новгороде.
«Уже 11 июля Ольга выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде», — подчеркнул он.
В июне директор Бузовой сообщил РИА Новости, что певицу госпитализировали после травмы ноги и провели ей экстренную операцию. По его словам, артистка восстанавливалась после наркоза. Через несколько дней Бузова приехала поздравить выпускников московских школ прямо на костылях, усыпанных сверкающими стразами.