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Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки

Антон Богославский опроверг сообщения о паузе в карьере Ольги Бузовой.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сообщения о якобы паузе в карьере певицы и телеведущей Ольги Бузовой вырваны из контекста: артистка взяла всего несколько выходных, чтобы пройти реабилитацию после травмы ноги, рассказал РИА Новости ее директор Антон Богославский.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Бузова приняла решение о временной приостановке карьерной деятельности из-за полученной в июне травмы ноги.

«Это вырвано из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей, так как для восстановления нужен покой», — сказал собеседник агентства.

Представитель артистки отметил, что уже в субботу она выступит перед поклонниками в Нижнем Новгороде.

«Уже 11 июля Ольга выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде», — подчеркнул он.

В июне директор Бузовой сообщил РИА Новости, что певицу госпитализировали после травмы ноги и провели ей экстренную операцию. По его словам, артистка восстанавливалась после наркоза. Через несколько дней Бузова приехала поздравить выпускников московских школ прямо на костылях, усыпанных сверкающими стразами.