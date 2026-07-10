Директор Бузовой опроверг сообщения о паузе в карьере артистки

В июне директор Бузовой сообщил РИА Новости, что певицу госпитализировали после травмы ноги и провели ей экстренную операцию. По его словам, артистка восстанавливалась после наркоза. Через несколько дней Бузова приехала поздравить выпускников московских школ прямо на костылях, усыпанных сверкающими стразами.