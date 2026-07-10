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Замминистра здравоохранения объяснил, чем старение населения грозит экономике России

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет.

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия».

По его словам, старение населения стало заметным трендом не только в России, но и во всем мире. Из-за этого растет нагрузка на систему здравоохранения.

«У нас возраст населения повышается, и старение населения это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. Уже почти 25 процентов в России людей 65+», — сказал заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

Он отметил, что медицине нужно менять подход. Сейчас система чаще работает уже с болезнями, но в будущем акцент должен смещаться на профилактику. По словам Ванькова, важно заранее оценивать риски заболеваний по имеющимся данным и проводить профилактические мероприятия до того, как человеку потребуется лечение в стационаре.

Форум «Россия и мир. Тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9 и 10 июля.