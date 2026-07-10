Замминистра здравоохранения объяснил, чем старение населения грозит экономике России

Он отметил, что медицине нужно менять подход. Сейчас система чаще работает уже с болезнями, но в будущем акцент должен смещаться на профилактику. По словам Ванькова, важно заранее оценивать риски заболеваний по имеющимся данным и проводить профилактические мероприятия до того, как человеку потребуется лечение в стационаре.