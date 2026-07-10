Замминистра здравоохранения объяснил, чем старение населения грозит экономике России

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия».
По его словам, старение населения стало заметным трендом не только в России, но и во всем мире. Из-за этого растет нагрузка на систему здравоохранения.
«У нас возраст населения повышается, и старение населения это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. Уже почти 25 процентов в России людей 65+», — сказал заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
Он отметил, что медицине нужно менять подход. Сейчас система чаще работает уже с болезнями, но в будущем акцент должен смещаться на профилактику. По словам Ванькова, важно заранее оценивать риски заболеваний по имеющимся данным и проводить профилактические мероприятия до того, как человеку потребуется лечение в стационаре.
Форум «Россия и мир. Тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9 и 10 июля.