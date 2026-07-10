На трассе под Волгоградом двое погибли и трое ранены в жестком столкновении

Страшное ДТП на федеральной трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Волгоградской области унесло жизнь двух пассажиров легковушки, еще три человека в больнице. Жесткое столкновение произошло на территории Быковского района. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, вышедший на обгон 23-летний водитель «четырнадцатой» не выдержал боковой интервал и зацепил грузовую «Газель».