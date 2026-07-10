Две системы проверки наличия топлива на АЗС запустят в Липецке

«На одной из автозаправочных станций волонтеры предложили простое, но эффективное решение: разделили автомобили в зависимости от расположения топливного бака — слева или справа. Это позволило ускорить процесс заправки и сократить время ожидания. Поручил волонтерам использовать такой подход и на других АЗС, где это возможно», — сообщил господин Щербаков.