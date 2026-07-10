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Две системы проверки наличия топлива на АЗС запустят в Липецке

В Липецке сейчас дорабатывают две собственные системы мониторинга наличия топлива на заправках. Первая представляет собой агрегатор данных из разных источников с элементами искусственного интеллекта. Вторая же основана на регулярных докладах волонтеров, дежурящих на АЗС. Инструменты должны стать общедоступными «в ближайшее время». Вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с мэром облцентра Михаилом Щербаковым.

Источник: Коммерсантъ

В Липецке сейчас дорабатывают две собственные системы мониторинга наличия топлива на заправках. Первая представляет собой агрегатор данных из разных источников с элементами искусственного интеллекта. Вторая же основана на регулярных докладах волонтеров, дежурящих на АЗС. Инструменты должны стать общедоступными «в ближайшее время». Вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с мэром облцентра Михаилом Щербаковым.

Глава региона уточнил, что волонтеры вышли на АЗС 9 июля. Они помогают организовывать потоки автомобилей, отвечают на вопросы и информируют о том, как будет работать новый порядок отпуска топлива («чет-нечет»), который введут с 11 июля. С субботы волонтеры начнут проверять соответствие даты и первой цифры госномера авто.

«Кроме того, волонтеры, по возможности, помогут регулировать движение на АЗС. Часто возникает путаница: где-то свободна колонка, где-то часть колонок оказывается отсечена. Все это замедляет очередь. А сейчас особенно важно не создавать дополнительный хаос», — заявил господин Артамонов.

Михаил Щербаков в своем канале в мессенджере «Макс» также рассказал, что волонтеры раздают питьевую воду водителям, которые ждут своей очереди на заправку.

«На одной из автозаправочных станций волонтеры предложили простое, но эффективное решение: разделили автомобили в зависимости от расположения топливного бака — слева или справа. Это позволило ускорить процесс заправки и сократить время ожидания. Поручил волонтерам использовать такой подход и на других АЗС, где это возможно», — сообщил господин Щербаков.

«Ъ-Черноземье» сегодня рассказывал, что автомобилисты также могут пользоваться цифровыми сервисами для определения наличия бензина на заправках. В частности, правительство Воронежской области предложило жителям региона обратить внимание на цифровые решения от Сбера, 2ГИС и «Яндекса».

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своих соцсетях публичное обращение к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива и честно сообщать, если они срываются.

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