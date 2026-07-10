Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директору Сормовского ДУКа продлили арест в СИЗО до 14 августа

Суд в Нижнем Новгороде отказался переводить Николая Шумилкова под домашний арест или отпускать под залог.

Источник: Комсомольская правда

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей бывшему директору Сормовского ДУКа Николаю Шумилкову. Он останется в СИЗО как минимум до 14 августа 2026 года включительно. Такое решение суд принял по ходатайству следствия, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Следствие обвиняет Николая Шумилкова в покушении на незаконную передачу крупной суммы денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации.

Во время судебного заседания обвиняемый и его защитники просили изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест либо залог. Однако суд не нашел для этого оснований и отказал в удовлетворении ходатайства.

Таким образом, Шумилков продолжит находиться под стражей до 14 августа включительно.