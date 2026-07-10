В Прикамье более пятисот человек привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства

54 иностранца выдворены за пределы РФ, закрыто молельное помещение в Карагае, действовавшее без согласования с региональными органами власти. Также были установлены 130 человек, не вставших после получения гражданства РФ на воинский учет, — их доставили в военные комиссариаты Перми. Позже 24 из них были направлены для прохождения военной службы по призыву, шесть — заключили контракт с Министерством обороны РФ.