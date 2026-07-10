Эксперт — о сохранении исторического наследия в Калининграде: «Запрос от общества мощный, власти не реагируют»

«Мы говорим о том, что нужен запрос от общества. По мосту запрос от общества есть. Многие годы уже жители города говорят о том, что он в плохом состоянии. И сколько мы послали обращений Службе охраны памятников, в администрацию Калининграда, депутатам различным, в Государственную думу в Москву… Эффекта практически никакого! Вот он запрос от общества — мощный, подписи собирали, заявления отправляли. И собственник все равно довел мост до такого состояния. Почему по мосту ограничивается движение сейчас? Каким образом это произошло? Почему вдруг он стал аварийным?», — говорит гость эфира. Он считает, что к делу должны подключиться не только региональные власти, но и надзорные службы, транспортная прокуратура, чтобы провести проверку, почему объект оказался в ненадлежащем состоянии.