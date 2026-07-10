В Самарской области впервые пройдет молодежный бизнес-спринт

Молодежный бизнес-спринт «Первый миллион» впервые состоится в Самарской области 15 июля в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
К участию в мероприятии приглашаются студенты и начинающие предприниматели, которые рассматривают возможность открытия собственного дела. В ходе бизнес-спринта состоится ярмарка проектов «Создано молодыми», где участники смогут посмотреть на тех, кто уже развивает бизнес, и приобрести их продукцию. Также будут организованы выступление основателей известных самарских проектов, выставка технологических проектов, деловой нетворкинг в формате быстрых бизнес-свиданий, интерактивная игра и работа консультационной зоны центра «Мой бизнес».
«Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными, а подобные площадки дают им отличный старт, доступ к экспертам и своей целевой аудитории», — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.