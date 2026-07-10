В Самарской области впервые пройдет молодежный бизнес-спринт

К участию в мероприятии приглашаются студенты и начинающие предприниматели, которые рассматривают возможность открытия собственного дела. В ходе бизнес-спринта состоится ярмарка проектов «Создано молодыми», где участники смогут посмотреть на тех, кто уже развивает бизнес, и приобрести их продукцию. Также будут организованы выступление основателей известных самарских проектов, выставка технологических проектов, деловой нетворкинг в формате быстрых бизнес-свиданий, интерактивная игра и работа консультационной зоны центра «Мой бизнес».