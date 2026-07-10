ГПК: более 500 легковушек и 245 фур стоят в очереди на границе с ЕС

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Более 510 легковых автомобилей и 245 большегрузов стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой и Польшей перед выходными, сообщили в пресс-службе белорусского погранкомитета.
По данным ведомства на 10:00, наиболее напряженная ситуация сложилась на польском направлении. Перед пунктами пропуска «Тересполь» («Брест»), «Бобровники» («Берестовица») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») в очереди находятся 394 легковушки.
«За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 31% авто от нормы», — говорится в сообщении.
На литовском направлении въезда через пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») ожидают еще 120 легковых автомобилей.
Очереди сохраняются и для грузового транспорта. Перед польскими пунктами пропуска «Кукурыки» («Козловичи») и «Бобровники» («Берестовица») стоят более 205 фур.
По данным ГПК, польские контрольные службы за сутки оформили лишь 17% грузовых авто от нормы.
Еще свыше 40 большегрузов ожидают въезда в Литву через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). Отмечается, что на этом направлении сопредельная сторона пропустила всего 9% грузовых автомобилей от установленной нормы.