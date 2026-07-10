Разрешение на строительство спортклуба в Сормово выдали в Нижнем Новгороде

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство нового спортивного клуба в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация опубликована на сайте регионального Минстроя.
Объект возведут на улице Рабфаковской, недалеко от станции Кооперативная. Застройщиком выступает ООО «Автолюкс». Ранее архитектурный облик будущего здания был согласован министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Спортивный клуб будет двухэтажным. Общая площадь помещений составит 1 433 квадратных метра, а площадь застройки достигнет 2 478 квадратных метров. Фасад здания планируется выполнить с использованием клинкерной плитки и штукатурки, а цоколь облицевать керамогранитом.