Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрешение на строительство спортклуба в Сормово выдали в Нижнем Новгороде

Двухэтажное здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров появится на улице Рабфаковской.

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство нового спортивного клуба в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация опубликована на сайте регионального Минстроя.

Объект возведут на улице Рабфаковской, недалеко от станции Кооперативная. Застройщиком выступает ООО «Автолюкс». Ранее архитектурный облик будущего здания был согласован министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Спортивный клуб будет двухэтажным. Общая площадь помещений составит 1 433 квадратных метра, а площадь застройки достигнет 2 478 квадратных метров. Фасад здания планируется выполнить с использованием клинкерной плитки и штукатурки, а цоколь облицевать керамогранитом.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение строить высотку у здания нижегородского ГУ МВД.