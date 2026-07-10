В Волгоградской области в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

По предварительным данным полиции, 9 июля на 628-м километре трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград водитель на «ВАЗ 211440» при обгоне выехал на полосу встречного движения и зацепил грузовую «Газель», которая двигалась в попутном направлении. От удара легковушка съехала на обочину и опрокинулась.