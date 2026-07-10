Опрос показал, что мешает россиянам чувствовать себя успешными

Самым важным показателем жизненного успеха для 35% опрошенных оказалась крепкая и счастливая семья. 17% считают главным критерием успеха внутреннюю гармонию и удовлетворенность жизнью, 14% — хорошее здоровье, столько же — самореализацию и возможность заниматься любимым делом, 13% — высокий доход, 1% — возможность развиваться и учиться новому. При этом некоторые привычные атрибуты высокого статуса оказались незначимыми не только для престижа, но и для личного ощущения жизненного успеха. Так, наличие недвижимости считают показателем жизненного успеха лишь 1% опрошенных, руководящую должность — столько же, а возможность путешествовать — 2%.