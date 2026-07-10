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Волгоградцам-супругам предлагают перейти на совместное налогообложение

Законопроект внес на рассмотрение федерального парламента депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес в федеральный парламент законопроект, позволяющий супругам переходить на совместное налогообложение.

Суть законодательной инициативы в том, что доходы мужа и жены будут суммироваться, а затем делиться пополам. После этого к полученной сумме применят прогрессивную шкалу налогообложения.

«Мы предлагаем справедливый семейный подход: если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Это не обязанность, а добровольная возможность», — цитирует парламентария РИА Новости.

Семейных волгоградцев не будут обязывать подавать совместную декларацию, но они смогут это сделать по желанию, если законопроект будет поддержан. К доходам, которые облагаются по иным налоговым ставкам и доходам из зарубежных источников такой механизм применяться не будет. Не смогут им воспользоваться и супруги, из которых хотя бы один не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Волгоградцы, расторгшие брак, смогут применить новую схему к доходам, полученным во время совместного проживания, предлагается в законопроекте.

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