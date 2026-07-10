Волгоградцам-супругам предлагают перейти на совместное налогообложение

Семейных волгоградцев не будут обязывать подавать совместную декларацию, но они смогут это сделать по желанию, если законопроект будет поддержан. К доходам, которые облагаются по иным налоговым ставкам и доходам из зарубежных источников такой механизм применяться не будет. Не смогут им воспользоваться и супруги, из которых хотя бы один не является налоговым резидентом Российской Федерации.