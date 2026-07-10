На 60-метровой башне нового кампуса БФУ в Калининграде начали устанавливать часы с подсветкой

На 60-метровой башне нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде начали устанавливать часы с подсветкой. Завершить работы планируют до конца лета. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».
На часовой башне Высшей школы философии, истории и социальных наук строители приступили к установке часов диаметром три метра, которые ориентированы на все четыре стороны света. Каждый из циферблатов будет хорошо различим как в дневное, так и в вечернее время благодаря современной системе архитектурной подсветки. При этом подсветка стрелок будет монохромной, — рассказал генеральный директор «Единого заказчика» Карен Оганесян.
Часы для башни корпуса создал мастер Евгений Миронов. Механизм рассчитан на десятилетия эксплуатации. Часы оснастят четырьмя видами RGB-подсветки, управлять которой можно с помощью Wi-Fi контроллера. Сейчас в корпусе проводят отделочные работы, монтируют светопрозрачные конструкции и фасады, а также занимаются устройством внутренних инженерных систем. Весной на здании установили шпиль. Завершить строительство объекта планируют до конца 2026 год.
Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». «Единый заказчик» заключил с московской компанией договор на 15,6 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года.
Фото: «Единый заказчик в сфере строительства», БФУ имени Канта.