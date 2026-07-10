На 60-метровой башне нового кампуса БФУ в Калининграде начали устанавливать часы с подсветкой

На часовой башне Высшей школы философии, истории и социальных наук строители приступили к установке часов диаметром три метра, которые ориентированы на все четыре стороны света. Каждый из циферблатов будет хорошо различим как в дневное, так и в вечернее время благодаря современной системе архитектурной подсветки. При этом подсветка стрелок будет монохромной, — рассказал генеральный директор «Единого заказчика» Карен Оганесян.