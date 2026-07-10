В Красноярске разрушается дорога на популярном дачном маршруте

В мэрии сообщили, что на оперативном совещании было принято решение исключить движение автобусов через данный участок дороги на время восстановительных работ. Маршруты №№ 36 и 35 временно меняют схему и будут ходить через ул. Калинина, пос. Минино до остановки «Сады Гелиос-4» в прямом и обратном направлении. Маршрут движения до Ветлужанки со стороны ж/д вокзала остается без изменения, а после заезда в Ветлужанку будет пролегать так: ул. Тотмина — Калинина — Кедровая — пос. Минино — Сосновая — ОП «Сады Гелиос-4».