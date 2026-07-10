В Красноярске разрушается дорога на популярном дачном маршруте

После недавних ливней в Октябрьском районе Красноярска произошло размытие дороги на улице Елены Стасовой в районе Юдинской долины, сообщили в УДИБ.
Накануне специалисты устранили вспучивание грунта и отсыпали его скальником. Но под дорогой начала выходить вода в большом количестве. Сейчас на участке сохраняется частичная просадка дорожного полотна и продолжаются восстановительные работы. Движение там затруднено, так как это еще и популярный дачный маршрут.
«Ситуация требует срочных мер. В данный момент на месте работают наши специалисты, которые принимают решение, как предотвратить дальнейшее разрушение проезжей части и отвести воду. Уже выехали КАМАЗы с щебнем для отсыпки провала. С помощью спецтехники вскрывают и вывозят мокрый грунт, а также делают отвод воды и засыпают нижнюю “одежду” дороги инертным материалом. Мы планируем восстановить проезд на данном участке к ночи!», — рассказали 10 июля дорожники.
Пока же водителей личного транспорта просят по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
В мэрии сообщили, что на оперативном совещании было принято решение исключить движение автобусов через данный участок дороги на время восстановительных работ. Маршруты №№ 36 и 35 временно меняют схему и будут ходить через ул. Калинина, пос. Минино до остановки «Сады Гелиос-4» в прямом и обратном направлении. Маршрут движения до Ветлужанки со стороны ж/д вокзала остается без изменения, а после заезда в Ветлужанку будет пролегать так: ул. Тотмина — Калинина — Кедровая — пос. Минино — Сосновая — ОП «Сады Гелиос-4».
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